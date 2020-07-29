Mardin’de uyuşturucu operasyonu: Tarlasına kenevir eken zanlı tutuklandı
MARDİN'DE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE 614 ADET KÖK KENEVİR BİTKİSİ, 30 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. TARLASINA KENEVİR BİTKİSİ EKEN ŞAHIS TUTUKLANDI.
Mardin’de jandarma ekipleri tarafından yapılan tarlaya düzenlenen operasyonda 614 adet kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar ele geçirildi. Tarlasına kenevir bitkisi eken şahıs tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Savur’a bağlı Yeşilalan Mahallesi Afte Yaylasında, bir şahsın tarlasında kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin tespit edilmesi üzerine Y.A. isimli şahsın evine ve tarlasına operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpekleri ile yapılan aramada 614 adet kök kenevir bitkisi, 30 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ile 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.A. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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