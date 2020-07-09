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Mardin’de trafik kazası: 1 yaralı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Asayiş 09.07.2020, 19:42
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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mazıdağı-Derik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BH 4891 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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