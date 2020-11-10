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Mardin’de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

MARDİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN YAPMIŞ OLDUĞU İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE SÖZDE BAGOK KIRSALI DAĞİÇİ BÖLGESİNDE TERÖRİSTLERE AİT, ARAZİYE GİZLENMİŞ UZUN NAMLULU SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 10.11.2020, 09:01
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Mardin’de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalı Dağiçi bölgesinde teröristlere ait, araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet uzun namlulu silah ve silaha ait mühimmat bulundu. Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

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