Mardin’de terör örgütüne eleman aktaran 2 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Kızıltepe sınır hattı üzerinden terör örgütüne eleman aktaran 2 şahsın yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Kızıltepe sınır hattı üzerinden terör örgütüne eleman aktaran 2 şahsın yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mardin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahsın yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Şahısların yapılan sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye’ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şahıslar hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütüleceği, şahısların sorgu işlemlerine Mardin TEM Şube Müdürlüğü’nde devam edildiği belirtildi.
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