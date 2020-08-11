Mardin’de terör örgütüne ait iki farklı noktada el bombası ile yaşam malzemesi ele geçirildi
MARDİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN DARGEÇİT İLÇESİNDE YAPTIĞI İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR SONUCU, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT İKİ FARKLI NOKTADA EL BOMBASI, EYP YAPIMINDA KULLANILAN MALZEME, MÜHİMMAT İLE MUHTELİF GIDA VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Dargeçit ilçesinde yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, bölücü terör örgütüne ait iki farklı noktada el bombası, EYP yapımında kullanılan malzeme, mühimmat ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Kerboran kırsalı Harmanlı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait iki farklı noktada el bombası, EYP yapımında kullanılan malzeme, mühimmat ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi gizlendiği tespit edildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Kerboran kırsalında bölücü terör örgütüne ait malzemelerin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan arazi aramasında iki farklı noktada 3 adet el bombası, 125 adet elektrikli fünye, çok sayıda mühimmat ile toprak içine gömülmüş 50 kilogramlık varil içerisinde örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.
Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.
|İmsak
|04:24
|Güneş
|06:03
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:05
|Akşam
|20:16
|Yatsı
|21:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25