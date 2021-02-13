Mardin’de terör örgütü PKK’nın 14 sığınağı daha imha edildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eren-5 Operasyonları kapsamında sözde ‘Ömeryan Kerboran’ kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirlenen 14 depoyu kullanılamaz hale getirdi. Depolarda bin gram plastik patlayıcı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

"Eren-5" operasyonları kapsamında teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde Ömeryan ve Kerboran kırsalında, Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu icra edildi. Operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş 14 ayrı noktada bulunan depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin gram plastik patlayıcı, 50 adet elektrikli fünye, 26 adet ateşleme düzeneği, 2 adet araç telsizi, mühimmat, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, ele geçirilen diğer malzemeler ile depoların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.