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Mardin’de terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Mardin’de terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 kişiden 4’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Asayiş 17.06.2022, 19:22
Mardin’de terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 kişiden 4’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucunda örgüt içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş 5 şüphelinin fotoğrafları tespit edildi. Şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken 1’i adli kontrol karar ile serbest bırakıldı.