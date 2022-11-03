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Mardin’de terör operasyonu: 10 kilo patlayıcı ele geçirildi
Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 10 kilo patlayıcı ele geçirildi.
Asayiş 03.11.2022, 10:48 03.11.2022, 11:03
İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda sığınak tespit edildi. Yapılan aramada 10 kilo patlayıcı madde, 150 kilo gıda malzemesi, 1 güneş paneli, 7 dolu tüp ve farklı ebatlarda pil blokları olmak üzere çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, diğerleri de sığınakla birlikte imha edildi.