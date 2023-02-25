Mardin’de şüpheli paket ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Mardin’in Artuklu ilçesinde otobüs durağında unutulan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın yanında bulunan otobüs durağında unutulan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Trafiğe kapatılan yol ve boşaltılan park içerisine çekilen şeritler ile önlem alınmasıyla, bomba imha uzmanı müdahale etmek için harekete geçti. Bomba imha uzmanın müdahalesinde çantanın vatandaş tarafından unutulmuş olduğu anlaşıldı. Fünye ile patlatılmasına gerek kalmadan, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.