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Mardin’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 23.07.2022, 12:47
Mardin’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Abdülkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi üzerinde meydana geldi. İki araç, henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı birbirlerinin önünü kesti. Araçlardan inen şahıslar arasında meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemeye göre 1 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı şahıs kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla polis ekipleri tarafından güvenlik kamerası kaydı ile bölgede inceleme başlatıldı.

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