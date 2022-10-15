Mardin’de silahlı kavga: 1yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüşürken, olayda 1 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.