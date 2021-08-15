banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çine'de orman yangını
Çine'de orman yangını
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?

Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı

Mardin’de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 15.08.2021, 18:20
Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı

Mardin’de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.K. silahla bacağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı M.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık