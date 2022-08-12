Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı

Mardin’de iki kişi arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Ravza Caddesi üzerinde bir masaj salonunun sahibi ile ismi öğrenilmeyen bir şahıs arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan silahlı kavgada masaj salonu işletmecisi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.