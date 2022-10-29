Mardin’de silahlı alacak verecek kavgası: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi’nde bir restoranın önünde akşam saatlerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerinde çok sayıda kovan tespit edildi.

Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.