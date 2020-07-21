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Mardin’de seyir halindeki otomobil alev aldı
MARDİN’İN ARTUKLU İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI
Asayiş 21.07.2020, 17:22
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Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Olay,Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 67 FA 334 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Otomobilin kaput kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını sağa çekerek durdurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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