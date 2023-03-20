Mardin’de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 2 ölü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde araçla seyir ederken silahlı saldırıya uğrayan şahıslardan 2’si hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Eski Hastane Caddesi’nde seyir halindeki bir araca kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.