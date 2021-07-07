banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Mardin’de şehit olan asker için tören düzenlendi

Mardin’de şehit olan askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir’e gönderildi.

Asayiş 07.07.2021, 16:59
Mardin’de şehit olan asker için tören düzenlendi

Mardin’de şehit olan askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir’e gönderildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinde devriye halindeyken askeri araca açılan ateş sonucu karnına kurşun isabet ederek şehit olan Astsubay Cihan Çiftçibaşı için Mardin Havalimanında tören düzenlendi. Törene 2’nci Ordu Komutanı Metin Gürak, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve şehit askerin silaha arkadaşları katıldı.

Kızıltepe Müftüsü Mahsum Taşçı şehit için dua okudu. Son yolculuğuna uğurlanmak üzere şehidin naaşı memleketi Nevşehir’e gönderildi.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu