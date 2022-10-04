Mardin’de PKK’nın 29 yıl önce bomba ile katlettiği 8’i çocuk 26 kişi anıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde, 29 yıl önce bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 8’i çocuk 26 kişi için anma töreni düzenlendi.

Kayalıpınar Mahallesi’ndeki mezarlıkta gerçekleştirilen tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra İlçe Müftülüğünde görevli imamlar tarafından dualar okundu. Kaymakam Ahmet Solmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Ekim 1993 tarihinde ilçede meydana gelen elim olayın şehitlerini yad etmek adına toplandıklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Malumunuz üzere 4 Ekim 1993’te Kayalıpınar Mahallemizde Midyat merkeze gelen sivil vatandaşlarımızı taşıyan minibüse hain terör örgütünün tuzaklamış olduğu El Yapımı Patlayıcı (EYP) sonucunda 26 vatandaşımız ki bunların 8 ’i daha kendini yeni tanımaya başlamış çocuğumuzdu. 26 vatandaşımız şehit düştü 3 vatandaşımız da yaralanmıştı" dedi.

"Her yıl 4 Ekim’de buraya gelip şehitlerimizi yad ediyoruz" diyen Kaymakam Solmaz, "Dualar ediyoruz, Allah, yaralılarımıza da acil şifalar versin, kalan ömürlerinde de inşallah sağlık sıhhat versin. Bu olaylar geçmişten günümüze kadar devam etti. Hain terör örgütü bölgemizde maalesef bölge halkını desteklediğini veya onlar için, mücadele ettiğini bu yalanla bölgeye her zaman kendini inandırmaya çalıştı. Ama burada yatan kardeşlerimizin çoğu bölge insanı ve onların katletmesinden onların kurduğu hain tuzak sonucu hayatlarını kaybettiler, şehit oldular’’ ifadelerini kullandı.

Anma töreninde Kaymakam Ahmet Solmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, şehit yakınları ve mahalle sakinleri hazır bulundu.