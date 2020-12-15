Mardin’de PKK terör örgütü üyesinin evinde havan topu bulundu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriyeli bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet havan topu ve 4 adet 60’lık havan mühimmatı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bir şahsın, örgüte silah/mühimmat sağladığı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Şahıs, Mardin/Artuklu’daki ikametinde gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada; 1 adet havan topu ve dürbünü, 4 adet 60’lık havan mühimmatı ele geçirildi"