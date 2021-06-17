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Mardin’de pikap öğretmen servisi ile çarpıştı: 7’si öğretmen 9 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde pikap ile öğretmen servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7’si öğretmen 9 kişi yaralandı.

Asayiş 17.06.2021, 15:52
Mardin’de pikap öğretmen servisi ile çarpıştı: 7’si öğretmen 9 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde pikap ile öğretmen servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7’si öğretmen 9 kişi yaralandı.

Olay, Mardin-Midyat karayolu Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin’den Midyat‘a doğru seyir halinde olan pikap, öğretmen servisine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoförler M.N.A. ve K.B. ile öğretmenler M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B. ve O.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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