Mardin’de patlamadan etkilenen yeni doğan bebek ve yaşlılar tahliye ediliyor

Mardin’de Özel Mardin Park Hastanesi’nin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen yeni doğan bebekler ve yaşlılar tahliye ediliyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde bulunan Özel Mardin Park Hastanesi’nin yanındaki trafoda patlama meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanın hastanenin içine yayılması ve elektrik kesintisi nedeniyle aralarında yeni doğan bebekler ve yaşlıların da olduğu çok sayıda yatarak tedavi gören hasta tahliye edilerek sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere sevk ediliyor.

Öte yandan hasta yakınların bekleyişi sürüyor.