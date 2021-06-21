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Mardin’de özel öğretim kursunda çıkan yangında 5 öğrenci dumandan etkilendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde özel bir öğretim kursunda çıkan yangında 5 öğrenci dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 21.06.2021, 12:17
Mardin’de özel öğretim kursunda çıkan yangında 5 öğrenci dumandan etkilendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde özel bir öğretim kursunda çıkan yangında 5 öğrenci dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde özel bir öğretim kursunda öğrencilerin ders işlettiği sırada ilk belirlemelere göre klima kaynaklı yangın çıktı. Yangında dumanlar kısa sürede sınıfı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Öğretim kursunda bulunan öğrenciler itfaiye ekipleri, öğretmenler ve yöneticiler tarafından tahliye edilirken 5 öğrenci dumandan etkilendi. Sınıfta çıkan yangın daha fazla büyümeden olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin Grup Amirliği itfaiyesi tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 öğrenci yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu edildikleri öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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