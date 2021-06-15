banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Dolar yeniden yükselişe geçti
Dolar yeniden yükselişe geçti

Mardin’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasında

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 15.06.2021, 09:53
Mardin’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasında

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Kızıltepe Bahçelievler Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 Haziran’da sabah saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastaneye sevk edildi. Kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kızıltepe ve Ceylanpınar istikametinden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışma ile birlikte otomobiller sağa ve sola savrulurken ortalığı toz bulutu kaplıyor. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşuyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493