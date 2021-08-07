banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?

Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat-Nusaybin karayolunda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 07.08.2021, 14:07
Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat-Nusaybin karayolunda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Midyat Nusaybin karayolunun 3’üncü kilometresinde 27 AJJ 75 plakalı Hyundai markalı otomobilin sürücüsü Ekrem Akın direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan kazazede itfaiye ekipleri ve kesici ayırıcı yardımı ile araç içinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olan Ekrem Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu