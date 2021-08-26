Mardin’de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mazıdağı ilçesi ormanlık alanda çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ülkemizde çıkan orman yangınları nedeniyle ormanlık alanda çıkabilecek yangınlara karşı teyakkuzda. Sabah saat 06.00 civarlarında Mazıdağı ilçesi Işıkkaya Mahallesi ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine, Mazıdağı İtfaiye Şubesine bağlı itfaiye erleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin özverili çalışmaları sonunda, ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 3 dönümlük alan yangın nedeniyle zarar gördü.

Orman yangınları için vatandaşlara çağrıda bulunan yetkililer, “Ormanlık alanda yangınların çıkmaması için izmarit, cam şişeleri gibi yangına sebep olabilecek maddelerin atılmaması, piknik alanında ateş yakılmamasını vatandaşlarımızdan istiyoruz. Alacağımız küçük önlemler ile çıkacak büyük yangınların önüne geçebiliriz. Ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımızın çocuklarımıza kalması için daha dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.