Mardin’de öğretmene muştalı saldırı

Mardin’in Artuklu ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Bat, okulun önünde husumetlilerinin muştalı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Bat, görev yaptığı okulun önünde husumetlileri olduğu iddia edilen kişilerin muştalı saldırısına uğradı. Artuklu ilçesi Fatih Ortaokulu’nun önünde meydana gelen olayda Rıdvan Bat, aracından indiği sırada saldırıya uğradı. Başına ve vücudunun farklı yerlerine darbe alan Rıdvan Bat yaralanırken, meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rıdvan Bat ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaburgasının kırıldığı ve ciğerinde yırtılma olduğu tespit edilen Rıdvan Bat, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri inceleme başlattı.