Mardin’de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
MARDİN’İN MİDYAT İLÇESİNDE, MUTFAKTAKİ TÜPÜNÜN PATLAMASI SONUCU BİR KADIN YARALANDI.
Mardin’in Midyat ilçesinde, mutfaktaki tüpünün patlaması sonucu bir kadın yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Hatice Muhammed (43) isimli kadın biten tüpü değiştirmek istediği sırada sıkışan basınç patlamaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada hasar gören evde yangın çıkmazken vücudunda yanıklar oluşan Hatice Muhammed, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri diğer tüpün patlamaması için müdahalede bulundu. Olası bir faciadan dönüldüğü olayı vücudunda yanıklarla atlatan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Göztepe
|4
|6
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Fenerbahçe
|3
|5
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Malatyaspor
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|3
|3
|16. Gaziantep FK
|4
|3
|17. Çaykur Rizespor
|4
|2
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Gençlerbirliği
|2
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Tuzlaspor
|4
|8
|3. Altay
|4
|7
|4. Adana Demirspor
|3
|7
|5. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|6. Giresunspor
|4
|7
|7. Altınordu
|3
|6
|8. Samsunspor
|3
|5
|9. Adanaspor
|3
|5
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Bursaspor
|4
|4
|12. Bandırmaspor
|4
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Leicester City
|3
|9
|3. Liverpool
|3
|9
|4. Chelsea
|4
|7
|5. Aston Villa
|2
|6
|6. Arsenal
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Crystal Palace
|4
|6
|9. Tottenham
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Man City
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Brighton
|4
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|5
|8
|2. Getafe
|3
|7
|3. Valencia
|4
|7
|4. Real Madrid
|3
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Atletico Madrid
|3
|5
|11. Real Sociedad
|4
|5
|12. Celta de Vigo
|4
|5
|13. Eibar
|5
|4
|14. Levante
|3
|3
|15. Osasuna
|3
|3
|16. Athletic Bilbao
|3
|3
|17. Huesca
|4
|3
|18. Elche
|2
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
|20. Deportivo Alaves
|4
|1