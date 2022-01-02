Mardin’de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 katlı bir evde tüpün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde Ramazan Arık’a ait 3 katlı evin 3’üncü katında mutfak tüpü patladı. Patlama sesiyle evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinden sevk edilen 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiye eri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralanırken, patlamanın etkisiyle evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.