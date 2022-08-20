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Mardin’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16’ya yükseldi

Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16’ya yükselirken, 29 yaralıdan 8’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Asayiş 20.08.2022, 21:05
Mardin’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16’ya yükseldi

Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16’ya yükselirken, 29 yaralıdan 8’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.

Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 16 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 8’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri takviye olarak yönlendirildi.

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