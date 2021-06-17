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Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin-Kızıltepe ilçeleri arasındaki İpekyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 17.06.2021, 19:56
Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin-Kızıltepe ilçeleri arasındaki İpekyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin-Kızıltepe ilçeleri arası İpekyolu’nda Kuyulu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen 34 CBK 286 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil önce takla attı, sonra tarlaya uçarak durabildi. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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