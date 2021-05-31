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Mardin’de kısıtlama kalktı yoğunluk başladı

Koron virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Mardin’de hareketlilik başladı.

Asayiş 31.05.2021, 11:20
Mardin’de kısıtlama kalktı yoğunluk başladı

Koron virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Mardin’de hareketlilik başladı.

Mardin’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte yoğunluk başladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 56 saatlik kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte vatandaşlar işlerinin yolunu tuttu. Güvenlik güçleri kentte denetimlerine devam etti.
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