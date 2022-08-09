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Mardin’de kırmızı ışıkta geçen tır, motosiklet sürücüsünü ezdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tır sürücüsü, motosikletli sürücüyü ezdi.

Asayiş 09.08.2022, 13:09
Mardin’de kırmızı ışıkta geçen tır, motosiklet sürücüsünü ezdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tır sürücüsü, motosikletli sürücüyü ezdi.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerindeki Dörtyol kavşağında sabah saatlerinde bir tır sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep oldu. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tır sürücüsü, bu sırada kendi yolunda devam eden motosikletli sürücüye çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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