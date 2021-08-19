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Mardin’de kaza: 7 yaralı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Asayiş 19.08.2021, 21:43
Mardin’de kaza: 7 yaralı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. 22 UD 027 plakalı Mitsubishi markalı pikabın sürücüsü Hamza Alpsoy direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazazedeler sıkıştıkları aracın içinden itfaiye tarafından çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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