Mardin’de kaza: 2 yaralı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu ve otomobillerden birinin refüje çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Seyir halinde olan 47 ABE 763 ile 23 AAG 599 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucunda otomobillerden biri refüje çarparak takla attı. Otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralılar kurtarılırdı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.