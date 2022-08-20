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Mardin’de katliam gibi kaza: İlk belirlemelere göre 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Mardin’in Derik’in ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocuklarında olduğu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Asayiş 20.08.2022, 20:36
Mardin’de katliam gibi kaza: İlk belirlemelere göre 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Mardin’in Derik’in ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocuklarında olduğu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Derik ilçesinde yüklü bir tırın yokuş aşağı indiği sırada frenin boşalması sonucu araçlara çarpmasıyla ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada can pazara yaşandı. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi.

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