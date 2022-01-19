Mardin’de kar nedeniyle trafik kazaları peş peşe geldi

Mardin’de, etkili olan kar yağışı nedeniyle Nusaybin ilçesinde iki farklı yerde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kazalar, Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çukuryurt köyü mevkiinde. Bir tır ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, Eskiyol mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında ise 1 kişi yaralandı. Nusaybin İtfaiyesi tarafından araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.