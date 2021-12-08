Mardin’de kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar Mahallesi Hayrettin Karaman Lisesi Kavşağı’nda Mehmet Ş.D. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Semanur İpek’e (11) çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan küçük Semanur ağır yaralandı. Çevredekileri haber vermesi üzerine kaza bölgesine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Semanur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.