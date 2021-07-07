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Mardin’de kamyonet ile cip çarpıştı: 5 yaralı

Mardin’de kamyonet ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 5 kişi yaralandı.

Asayiş 07.07.2021, 16:47
Mardin’de kamyonet ile cip çarpıştı: 5 yaralı

Mardin’de kamyonet ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin’ın Mazıdağı ilçesine bağlı Yukarıkonak Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas Yılmaz yönetimindeki 34 RD 7969 plakalı Peugeot 3008 marka cip, Mardin Diyarbakır karayolu Yukarıkonak Mahallesi’nde kavşakta Nurullah Akdemir yönetimindeki 31 AGR 692 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Osman Okutan, Çetin Çelik ve Fatih Erdem yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi alınırken, kazayla ilgili inceme başlatıldı.
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