Mardin’de kaçakçılık operasyondu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulama esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, siyah poşet içerisine gizlenmiş vaziyette 308 paket kaçak sigara ile 4 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde Şeyhan mevkiinde icra edilen yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde M.S.Ç. isimli şahsın oturduğu koltuğun alt kısmına poşet içerisine gizlenmiş 308 paket kaçak sigara ile 4 adet kaçak telefon ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulduğu, şüpheli M.S.Ç. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.