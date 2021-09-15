Mardin’de kaçak ağaç kesimi yapan kişiler, orman görevlilerini darp etti

Mardin’de kaçak ağaç kesimi yaparken suç üstü yakalanan kişiler, işlem yapmak isteyen iki orman çalışanına saldırarak darp etti.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yaptığını yazılı açıklamada, iki görevliye yapılan hain saldırının kınandığı bildirilirken yeşil vatanın korunmaya devam edileceği vurgulandı. Açıklamada, "Mardin’de orman koruma faaliyetleri esnasında, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görev arkadaşımıza gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyoruz. Ekip arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Onların haklarını ve Yeşil Vatan’ı korumaya devam edeceğiz” denildi.