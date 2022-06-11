Son Dakika
Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi"
Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Almanya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Ankara’daki sağanak sonrası Çamlıdere Barajı 1 No’lu isale hattı zarar gördü: ASKİ hattı kapatarak alternatif hatları devreye soktu
A Milli Futbol Takımı’nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
Mardin’de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi
Mardin’in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 42,5 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 11.06.2022, 10:34
Mardin’in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 42,5 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Altıntaş jandarma ekipleri, Narlı Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesinde esrar yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri ihbar yapılan eve yaptıkları baskınla, 42,5 kilogram esrar ele geçirdi. Şüpheli R.A.’nın, esrar maddesi yetiştirmek suçundan gözaltına alınarak, yapılan sorgunun ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.