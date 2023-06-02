Mardin’de iki ay önce çalınan traktör sahibine teslim edildi
MARDİN'İN SAVUR İLÇESİNDE İKİ AY ÖNCE ÇALINAN TRAKTÖR, SAHİBİNİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCU BULUNUP TESLİM EDİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.
Asayiş 02.06.2023, 14:07
Mardin’in Savur ilçesinde iki ay önce çalınan traktör, sahibinin şikayeti üzerine jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunup teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Olay, 6 Nisan’da Savur ilçesi Kayacıklar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.Ö.’ye ait traktör çalındı. Traktör sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde traktörün şüpheli B.D. tarafından çalındığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, traktör sahibine teslim edildi.