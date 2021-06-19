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Mardin’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 19.06.2021, 13:13
Mardin’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Azıklı - Göllü Mahalleleri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 26 ADG 270 ve 47 AH 559 plakalı araçlar henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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