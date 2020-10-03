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Mardin’de iki aile arasında kavga: 7 yaralı
MARDİN'İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 03.10.2020, 20:58
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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Edinen bilgilere göre, Mazıdağı ilçe merkezi Gündoğan Mahallesi’nde aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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