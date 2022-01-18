Mardin’de evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir evde yangın çıktı. Evde bulunan yaşlı çift, dumandan etkilendi.

Olay, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, 112’yi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumanların arasında kalan ev halkını itfaiye merdiveni yardımıyla dışarı çıkardı.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen yaşlı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.