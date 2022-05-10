Mardin’de eş zamanlı terör operasyonu: 9 gözaltı

Mardin’in Derik ilçesinde polis ekiplerince bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları ile terörle mücadeleye yönelik operasyonlar devam ediyor. Derik ilçesinde Nevruz kutlamaları esnasında terör örgütü PKK’ya yönelik propaganda içeren söylem ve fiillerde bulunan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube personelince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon esnasında adreslere yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca, şarjör, fişek, örgütsel doküman, fotoğraf, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.