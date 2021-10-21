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Mardin’de eli tarım makinesi arasına sıkışan gencin yardımına itfaiye yetişti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde eli tarım makinesi arasına sıkışan gencin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Asayiş 21.10.2021, 10:12
Mardin’de eli tarım makinesi arasına sıkışan gencin yardımına itfaiye yetişti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde eli tarım makinesi arasına sıkışan gencin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 20 yaşındaki Mahmut E. babası arazisini sürerken tarım makinesinin üstüne çıktı. Makinenin içinde bulunan tohum ve gübreyi kontrol etmek için makine kapağını açan Mahmut E.’nin sağ eli makinenin demir çubuklu döner aksamı arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından elinin sıkıştığı makine parçasıyla birlikte çıkartıldı. Yaralı Mahmut E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahmut E.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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