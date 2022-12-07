Mardin’de ele geçirilen 22 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

Mardin’in Derik ilçesinde yapılan operasyonda 22 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Derik’te uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda; şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.