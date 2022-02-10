Mardin’de ekmek arası uyuşturucu: 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

Midyat ilçesinde bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat- Batman karayolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, bagajdaki çuvalın içerisinde ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar buldu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.