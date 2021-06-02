banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Sedat Peker'den yeni paylaşım: Daha ne davalar açılacak...
Sedat Peker'den yeni paylaşım: Daha ne davalar açılacak...
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!

Mardin’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı: 3 yaralı

Mardin’de seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 02.06.2021, 00:21
Mardin’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı: 3 yaralı

Mardin’de seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Midyat-Nusaybin karayolunun 20’nci kilometresindeki Beyazsu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Polat’ın yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki aile ferdi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu